رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ: تطوير سويقة ومزلقانات المدينة

رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ: تطوير سويقة ومزلقانات المدينةالأحد، 24 ديسمبر 2017 12:00 ص
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، إنه قرر تطوير سويقة الشيخ دياب بمدينة بيلا، واسناد أعمال التطوير للإدارة الهندسية بإعداد الرسومات اللازمة لتطوير السويقة.
وأضاف رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى للسويقة أصبح يشكل خطراً على الباعة والمواطنين من تهدم للسقف وعدم توافر الصرف اللازم فى السويقة.
وأكد مبروك، سيتم تطوير مزلقانات مركز ومدينة بيلا، مؤكداً أنه كلف وليد سكر ،نائب رئيس مركز ومدينة بيلا بترأس اللجنة المشكلة من أحمد عبد الواحدـ، رئيس قرية إبشان، وهيئة الصرف والرى والسكة والكبارى والحديد لتطوير المزلقانات.
المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين
روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة