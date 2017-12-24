رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ: تطوير سويقة ومزلقانات المدينة





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، إنه قرر تطوير سويقة الشيخ دياب بمدينة بيلا، واسناد أعمال التطوير للإدارة الهندسية بإعداد الرسومات اللازمة لتطوير السويقة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى للسويقة أصبح يشكل خطراً على الباعة والمواطنين من تهدم للسقف وعدم توافر الصرف اللازم فى السويقة.

وأكد مبروك، سيتم تطوير مزلقانات مركز ومدينة بيلا، مؤكداً أنه كلف وليد سكر ،نائب رئيس مركز ومدينة بيلا بترأس اللجنة المشكلة من أحمد عبد الواحدـ، رئيس قرية إبشان، وهيئة الصرف والرى والسكة والكبارى والحديد لتطوير المزلقانات.