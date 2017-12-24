رئيس ائتلاف دعم مصر: نسعى لخلق 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات





كتب محمد عبد العظيم- محمد مجدى السيسى تصوير عمرو مصطفى

قال النائب محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مراكز تنمية المجتمع التى يفتتحها الائتلاف تهدف للتعرف على المشاكل التى تواجه المجتمع وخلق فرص عمل، بالإضافة لتوفير الدعم لخطط التنمية.

وأضاف السويدى خلال كلمته بمؤتمر "ائتلاف دعم مصر .. انطلاقة جديدة"، أن الائتلاف يهدف لزيادة سبل التواصل المجتمعى مع المواطنين من خلال مجموعة من الخطط التى يعمل عليها، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة رواد الأعمال، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل، حيث أن الائتلاف يسعى توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات، من خلال أفكار جديدة لتدريب وتأهيل الشباب مثل مبادرة "شغلك فى قريتك".

وأشار السويدى إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى العمل، نظرًا لعدم وجود فرص عمل لدى الحكومة، كاشفًا عن بعض المبادرات مثل مشروع آلاف الملابس الجاهزة وإنشاء المراكز الصناعية والتجارية.































































































































