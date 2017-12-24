رئيس ائتلاف دعم مصر: نسعى لخلق 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات

رئيس ائتلاف دعم مصر: نسعى لخلق 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنواتالأحد، 24 ديسمبر 2017 07:52 م
النائب محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر
كتب محمد عبد العظيم- محمد مجدى السيسى تصوير عمرو مصطفى
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قال النائب محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مراكز تنمية المجتمع التى يفتتحها الائتلاف تهدف للتعرف على المشاكل التى تواجه المجتمع وخلق فرص عمل، بالإضافة لتوفير الدعم لخطط التنمية.
وأضاف السويدى خلال كلمته بمؤتمر "ائتلاف دعم مصر .. انطلاقة جديدة"، أن الائتلاف يهدف لزيادة سبل التواصل المجتمعى مع المواطنين من خلال مجموعة من الخطط التى يعمل عليها، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة رواد الأعمال، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل، حيث أن الائتلاف يسعى توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات، من خلال أفكار جديدة لتدريب وتأهيل الشباب مثل مبادرة "شغلك فى قريتك".
وأشار السويدى إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى العمل، نظرًا لعدم وجود فرص عمل لدى الحكومة، كاشفًا عن بعض المبادرات مثل مشروع آلاف الملابس الجاهزة وإنشاء المراكز الصناعية والتجارية.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمودعبدالعظيم
مااشبه اليوم بالبارحة .
نسخة بالكلما كان يتبعه رموز النظام السابق معسول الكلام ( نصب ) . تنمية مجتمعية لاتلاف لم يزل ينشئ وهو يحبى ويدعى انه هو المنقظ لتوفير لقمة العيش وان الدولة قد ترهلت ولا تستطيع توفير فرص عمل !!!!!! هل هذا تعجيز لدور الدولة ؟ هل ذلك بناء لشخصية فرد على حساب دور الدولة البناء والالاقتصادى والمجتمعى ؟ ام انه اعلان ان ذلك الائتلاف خارج عن سياق سياسة الدولة المصرية لتعظيم دور الفرد وملئ لجيوب حفنة تظن انها هى الارض ومن عليها ؟ ثم من اين سوف يدبر السيد المبجل / السويدى 5 مليون فرصة عمل خلال اربع سنوات . هل من جيبه الخاص ؟ ام سن القوانين التى تهد بنيان الدولة لتجميل دور الخصخصة لمصانع الدولة وشركاتها لحساب من هم امثاله بحجة انهم سوف يوفرون فرص العمل ؟ ام انه سوف يفرها على حساب الدولة وينسبها الى نفسه وجمعية ائتلافه المجتمعى ؟ هن يجب ان نقول له اثبت مكانك لن نرضخ لبيع شركاتنا ولا مصانعنا ولن نكطون مثل الممثل ( هانى رمزى ) فى فيلم عايز حقى فالامس ليس ببعيد وسجلات السجون ملئ بامثال السيد / السويدى من اعضاء مجلس شعب الى وزراء ورؤساء وزراء ورؤساء دولة ومن الغباء تكرار دور اثبتت الايام فشله ومن الغباء تكرار سيناريو سبق واثبت سقوطه . ثم ناتى الى دليل كذب ادعائه بان الدولة لن تستطيع توفير 5 مليون فرصة عمل فعليا . 1- هناك مشروع حفر قناة السويس كم وفر من الاف فرص العمل . 2- مشروعات الثروة السمكية فى بركة غليون وسيناء كم وفر من الاف فرص العمل .3- توفير 200 مليار جنيه من خلال البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد اقصى 50 مليون جنيه للمشروع الواحد فكم وفر من الاف فرص العمل مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى والانفاق على طول وعرض الدولة كم وفرت من فرص العمل مشروع 1,5 مليون فدان الذى بدء بالفعل كم وفر من الاف فرص العمل وليس هذا فقط انما المعلن ان المستهدف زراعة 4 مليون فدان على مستوى الجمهورية العاصمة الادارية الجديدة كم وفرت من الاف فرص العمل مدينة العالمين الجديدة كم وفرت من الاف فرص العمل صندوق تحيا مصر الذى اخذ فى بناء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية والالاف من الوحدات السكنية كم وفر من فرص العمل الموانئ البحرية والنهرية الجديدة كم وفرت من فرص العمل مشاريع الكهرباء والطاقة النووية كم وفر من الاف فرص العمل استكشافات وزارة البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية كما وفرت من الاف فرص العمل . وزارة الاتصالات والنجاحات التى تمت بناء بنية تحتية وايجاد جيل ناضج وواعى من شباب جيل البرماجيات والشبكة الرابعة للمحمول المملوكة بالكامل للدولة وتصنيع اول اجيال التلفون المحمول المصرى كم وفر ذلك من الاف فرص العمل . كل ذلك يثبت نجاح دور الدولة فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتوفير الحياه الكريمة للمواطن المصرى بل ودخلنا على رفاهية المعيشة باذن الله ( 55555 ) . ويثبت كذب ادعاء حضرة النائب /محمد زكى السويد ويجعلنا نتاكد انه فى غيبوبة تامة وان لا يصلح رجل دولة ولا يعتمد عليه ممثلا للدولة تحت قبة المجلس .