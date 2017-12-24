رئيس ائتلاف دعم مصر: السيسي حقق إنجازات عملاقة خلال الأربع سنوات الماضية

رئيس ائتلاف دعم مصر: السيسي حقق إنجازات عملاقة خلال الأربع سنوات الماضيةالأحد، 24 ديسمبر 2017 07:16 م
محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر
كتب محمد عبد العظيم -محمد مجدى السيسى تصوير عمرو مصطفى
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أكد النائب محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الرئيس السيسى حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وتم حل العديد من المشاكل الصعبة، مثل انقطاع الكهرباء وقطع الوقود وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أنجز العديد من المشروعات القومية مثل شبكة الطرق ومشروع قناة السويس.
وأضاف السويدى خلال كلمته بمؤتمر "ائتلاف دعم مصر.. انطلاقة جديدة"، أن الدولة تواجه تحديات على المستوى الخارجى مثل التهديد بقطع المساعدات لتغير مصر موقفها من بعض القضايا.
وأوضح السويدى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة فى مجال الإسكان الاجتماعى وعلاج مرضى فيروس سى، وعدم وجود قوائم انتظار، فضلًا عن مشروع المليون ونصف المليون فدان والاستزارع السمكى وعودة الاحتياطى النقدى إلى معدلاته السابقة.
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