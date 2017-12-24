خطاب لبوتين أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسية

خطاب لبوتين أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسيةالأحد، 24 ديسمبر 2017 08:33 م
ديمترى بيسكوف الناطق باسم الكرملين
موسكو أ ش أ
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أعلن ديمترى بيسكوف الناطق باسم الكرملين ، اليوم الأحد ، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقى خطابه أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 مارس المقبل.
وقبل يومين ، أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين قد يقدم أوراقه للجنة الانتخابات المركزية قبل نهاية العام الجارى ، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وأعلن بيسكوف ، يوم الجمعة الماضى ، أنه من غير المستبعد أن يقدم الرئيس فلاديمير بوتين أوراقه للجنة الانتخابات المركزية قبل نهاية العام الجارى ، وأضاف " أنا لن أستبق الأحداث ، نحن لا نستثنى أن يحدث ذلك قبل نهاية العام ، لكن لا أستطيع إعلان تاريخ محدد".
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