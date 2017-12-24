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خطاب لبوتين أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:33 م
خطاب لبوتين أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسية ديمترى بيسكوف الناطق باسم الكرملين


موسكو أ ش أ
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أعلن ديمترى بيسكوف الناطق باسم الكرملين ، اليوم الأحد ، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقى خطابه أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 مارس المقبل.

وقبل يومين ، أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين قد يقدم أوراقه للجنة الانتخابات المركزية قبل نهاية العام الجارى ، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن بيسكوف ، يوم الجمعة الماضى ، أنه من غير المستبعد أن يقدم الرئيس فلاديمير بوتين أوراقه للجنة الانتخابات المركزية قبل نهاية العام الجارى ، وأضاف " أنا لن أستبق الأحداث ، نحن لا نستثنى أن يحدث ذلك قبل نهاية العام ، لكن لا أستطيع إعلان تاريخ محدد".


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