خطاب لبوتين أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسية





موسكو أ ش أ

أعلن ديمترى بيسكوف الناطق باسم الكرملين ، اليوم الأحد ، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقى خطابه أمام المجلس الاتحادى الروسى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 مارس المقبل.

وقبل يومين ، أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين قد يقدم أوراقه للجنة الانتخابات المركزية قبل نهاية العام الجارى ، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن بيسكوف ، يوم الجمعة الماضى ، أنه من غير المستبعد أن يقدم الرئيس فلاديمير بوتين أوراقه للجنة الانتخابات المركزية قبل نهاية العام الجارى ، وأضاف " أنا لن أستبق الأحداث ، نحن لا نستثنى أن يحدث ذلك قبل نهاية العام ، لكن لا أستطيع إعلان تاريخ محدد".