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حبس 3 متهمين والإفراج عن 4 بأسيوط لاستيلائهم على 1.5 مليون جنيه من مواطنين

الأحد، 24 ديسمبر 2017 05:40 م
حبس 3 متهمين والإفراج عن 4 بأسيوط لاستيلائهم على 1.5 مليون جنيه من مواطنين حبس - أرشيفية


أسيوط ـ محمود عجمى
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قررت نيابة البدارى بأسيوط اليوم الأحد تجديد حبس 3 متهمين والإفراج عن 4 آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية، وذلك فى قضية اتهامهم بالتعاون مع وكيل مكتب بريد مركز البدارى بأسيوط فى سرقة مبلغ مليون و500 ألف جنيه من حسابات دفاتر التوفير للعملاء.

كان اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قد تلقى إخطارا من اللواء حسنى عبد العزيز مدير إدارة مباحث البريد يفيد تمكن ضباط مباحث بريد أسيوط برئاسة الرائد محمد عبد الرحمن رئيس المباحث من ضبط "هناء أ. " و " احمد ع. " و "محمد ح. " و " نبيل م. " و" احمد ح. " و" حسين ع. " وجميعهم موظفين بمكتب بريد البدارى الرئيسى لاتهامهم بسرقة مبلغ مليون و500 الف جنيه من حسابات المودعين بالمكتب واستغلال مناصبهم الوظيفية بالاطلا ع على حسابات العملاء والتحكم فيها بدون وجه حق بالاشتراك مع المتهم "ثروت س." وكيل مكتب بريد البدارى بمحافظة اسيوط والسابق ضبطه لاتهامه فى نفس القضية.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث البريد بأسيوط تفيد قيام وكيل مكتب بريد البدارى بأسيوط و6 أشخاص آخرين باستغلال مناصبهم الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حسابات 5 عملاء بالمكتب.

وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بالاتهامات الموجه لهم اعترفوا بارتكابها وتم التحفظ على اجهزة كمبيوتر المكتب واستصدار امر من النيابة العامة بمراجعة حسابات العملاء بالمكتب.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على نيابة البدارى أمرت بحبس " هناء أ. " و " احمد ع. " 15 يوما والإفراج عن الأربعة متهمين الباقيين بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية وتجديد حبس وكيل مكتب البريد.

 


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