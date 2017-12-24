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حبس مواطن لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية بأطفيح وإيداع حدث دار الرعايا

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:31 م
حبس مواطن لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية بأطفيح وإيداع حدث دار الرعايا حبس -أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة الصف بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة بحبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحويل عقار مملوك له فى أطفيح لمنشأة دينية تقام فيها الشعائر الدينية دون ترخيص، كما أمرت بإيداع متهم حدث بدار رعايا الأحداث لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 4 متهمين هاربين.

وكانت النيابة قد أمرت فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت بحبس 15 من المتهمين فى القضية، بعدما وجهت لهم اتهامات بالتجمهر والاعتداء على منشأة دينية وتكسير محتوياتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة الجمعة أول أمس متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها الشروع فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسى والأيقونات والصلبان. 
  
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الاعتداء على الكنيسة، وإحالتهم للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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حوادث

كنيسة

اعتداء على منشأة دينية



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