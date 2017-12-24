حبس عامل وابنيه لاتهامهم بطعن سائق بسبب خلافات الجيرة فى كرداسة





كتب سليم على

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، حبس عامل وابنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بطعن سائق بسبب خلافات الجيرة فى منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

تحقيقات على عادل وكيل النيابة، كشفت قيام "مصطفى. خ. ر" عامل، 60 سنة، واثنين من أبنائه 22 عاما، و25 عاما، بالتعدى على سائق وطعنه 4 طعنات بالإضافة إلى إصابة جاره بجروح فى إنحاء متفرقة من الجسد.

وأشارت التحقيقات، إلى المتهمين ارتكبوا الواقعة بعدما نشبت خلافات جيرة بين ابنة المتهم وزوجة المجنى عليه وتدعى "مروة . ا" بسبب جمعية نظمتها الزوجة.

وأضافت التحقيقات أن ابنة المتهم أخبرته بما حدث مع زوجة المجنى وطالبته بالانتقام منها، وعلى الفور اتفق المتهم الرئيسي مع نجليه على يضايقوا زوجة المجنى عليه، فاتصلت بزوجها "محمد. ع"، سائق، 30 سنة، وأخبرته بما يحدث معها، فترك عمله وأسرع إلى منزله، وبمجرد وصوله تحدث مع العامل وطلب منه أن يمنع أبناءه من مضايقة زوجته، فرفض ونشبت بينهم مشادة كلامية، خرج على إثرها أبناء العامل حاملين بيدهم بعض الأسلحة البيضاء "سنج ومطاوى"، وتعدوا على السائق وأصابوه بـ 4 طعنات فى أنحاء متفرقة من جسده.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأبناء هربوا وتركوا والدهم، وتمكن أهالي المنطقة من القبض عليه وتسليمه إلى قسم الشرطة، ومنها تم إحالته إلى النيابة العام للتحقيق معه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنكر اشتراك نجليه فى التعدى على السائق، ولكن التحريات أثبتت اشتراكهم فى الواقعة.

وتمكن ضباط القسم من القبض عليهم، وأمرت بحبس العامل ونجليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع فى القتل السائق.