حبس اثنين من المتهمين بقتل خفير بالعياط بسبب خلافات على قطعة أرض





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العياط بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد السرجانى مدير النيابة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل خفير بشركة استصلاح أراضى بالعياط، بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض بمركز العياط بجنوب الجيزة.

تلقى رئيس مباحث العياط، بلاغا يفيد مقتل "جمال.ح" خفير بشركة استصلاح أراضى، نتيجة إصابته بطلق نارى، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين بارتكاب الجريمة موظف يدعى "محمود.ع" و3 آخرين، حيث حضروا لمقر الشركة وأطلقوا عدة أعيرة نارية، بسبب خلاف على حيازة قطعة أرض مساحتها 500 فدان ملك الدولة، مجاورة لأرض الشركة، وتعتزم الشركة تقنين الإجراءات لضمها إليها.

كان قد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن ""فياض . ع" أحد شركاء شركة استصلاح الأراضى، وشقيق مالك الشركة توجه لقطعة الأرض المتنازع عليها وأتلف الزراعات وهدم بئر مياه، كما أتلف شبكة الزراعة المقامة بها، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط 2 من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع 2 آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.