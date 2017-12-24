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جامعة المنوفية تكرم 99 رئيس جامعة وعميد كلية وأساتذة فى عيدها السنوى غدًا

الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:06 م
جامعة المنوفية تكرم 99 رئيس جامعة وعميد كلية وأساتذة فى عيدها السنوى غدًا الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية – محمود شاكر

تحتفل جامعة المنوفية، بعيدها الحادى والأربعين فى الصالة المغطاة باستاد الجامعة بشبين الكوم، غدًا الاثنين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ولفيف من الوزراء ونواب مجلس الشعب ونواب رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك نائب لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فرج القاصد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات وأمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة.

 وأشار الدكتور معوض الخولى إلى أن جامعة المنوفية تطفىء الشمعة الحادية والأربعين وتختتم عام من الإنجازات فى طريق رسالتها فى تنمية وتطوير المجتمع وتقديم خدمة تعليمية وبحثية على مستوى متميز بما تضمه الجامعة من كليات ومعاهد متميزة وصل اجمالها واحد وعشرين تقدم جميعها خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية بالإضافة إلى برامج علمية جديدة ومبتكرة وهو ثمرة عمل وجهد استمر لسنوات.

 وأضاف الخولى، أن احتفال الجامعة بعيدها السنوى سوف يتم على مدار يومين، حيث تتضمن فعاليات اليوم الأول تكريم 2 من رؤساء الجامعة المتوفيين، و4 من عمداء الكليات على سن معاش، 53 عضو هيئة تدريس سن المعاش، 18 عضو هيئة تدريس متوفى، وفائز بالجائزة التشجعية و2 حاصلين على جائزة الجامعة التقديرية، والحاصلين على جائزة الجامعة للتفوق، 8 من الحاصلين على جائزة الدكتور مصطفى بهجت عبد المتعال، 7 من المكرمين فى المحافل الدولية، 7 من المدريين العموم.

 ويقدم كورال الجامعة حفل غنائى بالمساء بمدرج الاحتفالات بكلية الحقوق، وتشمل فعاليات اليوم الثانى للاحتفال تكريم الفائزين من الإدارات بجائزة التميز البيئى، وتكريم العاملين على سن المعاش والمتوفيين وذلك بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة فى الحادية عشر صباحـًا.



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