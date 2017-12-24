تونس تعلق رحلات طيران الإمارات بسبب إجراء استهدف عددا من التونسيات





تونس (أ ف ب)

قررت تونس، الأحد تعليق رحلات شركة طيران الامارات، "من وإلى تونس" فى خطوة هدفها الرد على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الامارات خلال الأيام الماضية.

وذكرت وزارة النقل، على فيسبوك أنها قررت "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

وأعلنت الحكومة الاماراتية، الاحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الامارات خلال الأيام الماضية مرده "معلومة أمنية".