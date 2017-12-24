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تنظيم داعش يغتال مدير مركز شرطة ونجله جنوب غربى كركوك

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:37 م
تنظيم داعش يغتال مدير مركز شرطة ونجله جنوب غربى كركوك العقيد فاضل السبعاوى ونجله


كتب: محمد أبو النور
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اغتالت عناصر من فلول تنظيم داعش الإرهابى بالعراق، فاضل السبعاوى، وهو ضابط برتبة عقيد ونجله، على الطريق الذى يربط كركوك بقضاء الحويجة.

وقالت مصادر محلية تحدثت لوسائل إعلام عراقية إن عددا من عناصر داعش نصبوا كمينا وهميا على الطريق الرابط بين مركز مدينة كركوك وقضاء الحويجة واغتالوا مدير مركز شرطة قرية الشريعة التابعة لناحية الزاب جنوب غرب كركوك، مع نجله.

وأضافت المصادر، أن "عناصر داعش لاذوا بالفرار بعد تنفيذ اغتيال الضابط ونجله".

ويلجأ تنظيم داعش وفلوله إلى هذه الأنواع من العمليات كبريد يحمل رسائل مفادها قدرته على البقاء، كما يرسل رسائل طمأنة إلى أتباعه بأنه ما يزال قادر على تنفيذ العمليات الإرهابية.

وفى منتصف سبتمبر الماضى زار "اليوم السابع" طريق كركوك وشاهد عن كثب القدر الكبير من الكمائن التى أنشأتها القوات الكردية "البيشمركة" للتصدى لفلول تنظيم داعش بعد أن تم دحره تماما.

ولا يعنى أن التنظيم تلقى هزائم نهائية أنه لا يستطيع تنفيذ عمليات ميدانية، بل يعنى ذلك أنه لم يعد يحكم أى بقعة من الأراضى العراقية ولا السورية، لكن مع ذلك ما تزال فلوله موجوده تنفذ هذه النوعيات من العمليات.


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