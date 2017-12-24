تعرف على استعدادات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار × 11 معلومة





كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة، حالة الطوارئ، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بهطول أمطار غدا الاثنين على القاهرة والجيزة، ويرصد "اليوم السابع" أهم استعدادات المحافظتين لاستقبال الأمطار.

1- إعلان شركات الصرف الصحى ومياه الشرب الطوارئ على مدار اليوم بالمحافظتين.

2- تخصيص أرقام للطوارئ تعمل على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين.

3- الدفع بسيارات لشفط المياه ببؤر تجمع المياه .

4- تمركز سيارات لشفط المياه بمداخل الأنفاق والكبارى قبل هطول الأمطار لتكون جاهزة فى أى وقت.

5- التأكد من استعداد جميع العاملين المسئولين عن تشغيل سيارات النافورى العملاقة لتدخلها فى أى وقت.

6- مراجعة تنظيف بالوعات تصريف الأمطار وخاصة الموجودة مطالع ومنازل الكبارى.

7- التأكيد على رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركات الصرف والمياه لسهولة تدخلها فى أى وقت فى الأماكن التى يصيلها الغرق.

8- تمركز سيارات بالقرب من الأسواق العامة لسرعة شفط المياه فى أى وقت.

9- مراجعة خرائط بؤر تجمع المياه والدفع بفرق لشفط المباه للتمركز بالقرب منها لتكون جاهزة على مدار الساعة.

10- التنسيق الكامل مع شركات الكهرباء فى المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز لسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ.