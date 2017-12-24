تعرف على استعدادات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار × 11 معلومة

تعرف على استعدادات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار × 11 معلومةالأحد، 24 ديسمبر 2017 09:00 م
تنظيف البالوعات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة، حالة الطوارئ، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بهطول أمطار غدا الاثنين على القاهرة والجيزة، ويرصد "اليوم السابع" أهم استعدادات المحافظتين لاستقبال الأمطار.
1- إعلان شركات الصرف الصحى ومياه الشرب الطوارئ على مدار اليوم بالمحافظتين.
2- تخصيص أرقام للطوارئ تعمل على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين.
3- الدفع بسيارات لشفط المياه ببؤر تجمع المياه .
4- تمركز سيارات لشفط المياه بمداخل الأنفاق والكبارى قبل هطول الأمطار لتكون جاهزة فى أى وقت.
5- التأكد من استعداد جميع العاملين المسئولين عن تشغيل سيارات النافورى العملاقة لتدخلها فى أى وقت.
6- مراجعة تنظيف بالوعات تصريف الأمطار وخاصة الموجودة مطالع ومنازل الكبارى.
7- التأكيد على رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركات الصرف والمياه لسهولة تدخلها فى أى وقت فى الأماكن التى يصيلها الغرق.
8- تمركز سيارات بالقرب من الأسواق العامة لسرعة شفط المياه فى أى وقت.
9- مراجعة خرائط بؤر تجمع المياه والدفع بفرق لشفط المباه للتمركز بالقرب منها لتكون جاهزة على مدار الساعة.
10- التنسيق الكامل مع شركات الكهرباء فى المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز لسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ.
11- التنسيق مع الأحياء لمراجعة فتحات أعمدة الإنارة والتأكد من غلقها حتى لا تصعق أحدا.
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