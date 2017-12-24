تعرف على استعدادات القاهرة لاحتفالات عيد الميلاد × 13 معلومة

تستعد محافظة القاهرة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال عدد من الإجراءات ورفع حالة الطوارئ بكل القطاعات، ويرصد "اليوم السابع" فى النقاط التالية استعدادات العاصمة لهذه المناسبة.

- إعلان حالة الطوارئ فى كل القطاعات خاصة الخدمية منها.

- مراجعة ​كاميرات المراقبة خاصة المنتشرة حول الكنائس ودور العبادة القبطية.

- الدفع بحافلات إضافية تابعة لهيئة النقل العام بمحيط دور العبادة والأماكن التى تشهد ازدحاما فى الأعياد.

- التنسيق مع الشرطة لتأمين احتفالات عيد الميلاد.

- توفير 25 فرقة تابعة للحماية المدنية للكشف عن المتفجرات بمحيط الكنائس.

- إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة بداية من 24 ديسمبر وحتى 9 يناير.

- الإعلان عن فتح الحدائق مجانا فى 7 يناير أمام جميع المواطنين.

- تخفيض تذاكر الأتوبيس النهرى 50% فى عيد الميلاد.

- رفع حالة الطوارئ بشركتى شمال وجنوب القاهرة لنقل الكهرباء تزامنًا مع أعياد الميلاد.

- وفرت شركتا شمال وجنوب القاهرة لنقل الكهرباء فرق صيانة وكثفت عمل غرفة العمليات فى الأربع قطاعات التابعة لها، اعتبارًا من 24 ديسمبر الحالى. وحتى انتهاء الاحتفالات.

- نشر فرق طبية وإسعاف متنقل فى أماكن الاحتفالات ودور العبادة المسيحية.

- التوجية بإغلاق المراسى النهرية حال تكدسها بالجمهور لتفادى الكوارث.

- إخلاء محيط الكنائس من صناديق القمامة والسيارات تجنبا لاستخدامها فى أعمال إرهابية.