تعرف على استعدادات القاهرة لاحتفالات عيد الميلاد × 13 معلومة

تعرف على استعدادات القاهرة لاحتفالات عيد الميلاد × 13 معلومةالأحد، 24 ديسمبر 2017 08:00 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تستعد محافظة القاهرة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال عدد من الإجراءات ورفع حالة الطوارئ بكل القطاعات، ويرصد "اليوم السابع" فى النقاط التالية استعدادات العاصمة لهذه المناسبة.
- إعلان حالة الطوارئ فى كل القطاعات خاصة الخدمية منها.
- مراجعة كاميرات المراقبة خاصة المنتشرة حول الكنائس ودور العبادة القبطية.
- الدفع بحافلات إضافية تابعة لهيئة النقل العام بمحيط دور العبادة والأماكن التى تشهد ازدحاما فى الأعياد.
- التنسيق مع الشرطة لتأمين احتفالات عيد الميلاد.
- توفير 25 فرقة تابعة للحماية المدنية للكشف عن المتفجرات بمحيط الكنائس.
- إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة بداية من 24 ديسمبر وحتى 9 يناير.
- الإعلان عن فتح الحدائق مجانا فى 7 يناير أمام جميع المواطنين.
- تخفيض تذاكر الأتوبيس النهرى 50% فى عيد الميلاد.
- رفع حالة الطوارئ بشركتى شمال وجنوب القاهرة لنقل الكهرباء تزامنًا مع أعياد الميلاد.
- وفرت شركتا شمال وجنوب القاهرة لنقل الكهرباء فرق صيانة وكثفت عمل غرفة العمليات فى الأربع قطاعات التابعة لها، اعتبارًا من 24 ديسمبر الحالى. وحتى انتهاء الاحتفالات.
- نشر فرق طبية وإسعاف متنقل فى أماكن الاحتفالات ودور العبادة المسيحية.
- التوجية بإغلاق المراسى النهرية حال تكدسها بالجمهور لتفادى الكوارث.
- إخلاء محيط الكنائس من صناديق القمامة والسيارات تجنبا لاستخدامها فى أعمال إرهابية.
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