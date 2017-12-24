تضامن البحيرة: صرف 55 مليون جنيه خلال شهر الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

وجهت المهندسة ناديه عبدة ، محافظ البحيرة ، مديرية التضامن الاجتماعى بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل و والأيتام والمرأة المعيلة والحالات الاجتماعية المختلفة.

وقال بيان إن جهود مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة أسفرت خلال شهر نوفمبر 2017 عن صرف مبلغ 55 مليون و316 ألف جنيه مساعدات متنوعة بأجمالى عدد حالات بلغت 151 الف و604 حالة عبارة عن (شيخوخه – عجز كلى – عانس – اسر مساجين – ارامل – مطلقات – ايتام – قانون الطفل – اسر مهجورة العائل – طفل معاق).

كما تم عمل ثلاث مشروعات ضمانيه لـ 3 حالات بمركز أبوحمص باجمالى مبلغ 4500 جنيه وبلغت قيمه مساعدات الدفعه الواحدة الموزعه على مراكز المحافظة 48 الف جنيه تم توزيعها على عدد 131 حالة كما تم صرف مبلغ 50 الف و975 جنيه لـ 12 حالة تحت بند الكوارث والنكبات.