تشديدات أمنية بالكنيسة الأسقفية فى الزمالك قبيل قداس عيد الميلاد





وائل ربيعى

كثفت قوات الأمن من تواجدها حول الكنيسة الأسقفية بالزمالك، وذلك قبيل قداس عيد الميلاد المجيد، الذى يترأسه المطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقى.

ووضعت قوات الأمن بوابات لكشف المعادن والمتفجرات على أبواب الكنيسة، كما تواجدت سيارات أمن مركزى أمام الكنيسة، مع الاستعانة بأمناء الكنائس للإطلاع على تحقيق الشخصية قبل دخول الكنيسة، وكذلك شهدت الشوارع المحيطة بالكنيسة تشديدات أمنية من قيل رجال الشرطة.