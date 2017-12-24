تشديدات أمنية بالكنيسة الأسقفية فى الزمالك قبيل قداس عيد الميلاد

تشديدات أمنية بالكنيسة الأسقفية فى الزمالك قبيل قداس عيد الميلادالأحد، 24 ديسمبر 2017 10:17 م
تكثيف أمنى - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق
كثفت قوات الأمن من تواجدها حول الكنيسة الأسقفية بالزمالك، وذلك قبيل قداس عيد الميلاد المجيد، الذى يترأسه المطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقى.
ووضعت قوات الأمن بوابات لكشف المعادن والمتفجرات على أبواب الكنيسة، كما تواجدت سيارات أمن مركزى أمام الكنيسة، مع الاستعانة بأمناء الكنائس للإطلاع على تحقيق الشخصية قبل دخول الكنيسة، وكذلك شهدت الشوارع المحيطة بالكنيسة تشديدات أمنية من قيل رجال الشرطة.
إضافة تعليق
المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية
الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة