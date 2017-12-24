video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تركيا تجلى مصابين من الغوطة الشرقية السورية لعلاجهم على أراضيها

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:31 م
تركيا تجلى مصابين من الغوطة الشرقية السورية لعلاجهم على أراضيها أردوغان


رويترز

 قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل مع روسيا فى سبيل إجلاء نحو 500 شخص من ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة فى العاصمة السورية دمشق.

وأضاف أردوغان أن "هناك حوالى 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وتريد أنقرة نقل من يحتاجون للمساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم.

وقال أردوغان إن رئيسى أركان الجيش فى روسيا وتركيا سيناقشان الخطوات اللازمة فى العمليات التى سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركى وإدارة الكوارث والطوارئ التركية، كان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا وصف فى نوفمبر الوضع فى الغوطة الشرقية بأنه حالة طوارئ إنسانية.

 



موضوعات متعلقة..

مصر تقود الشرق الأوسط نحو السلام خلال 2017.. القاهرة تنجح فى تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد انقسام 10 أعوام.. وساطة مصرية تحقن دماء السوريين وتوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية.. وجهود دبلوماسية لتهدئة أزمة ليبيا

لجنة دولية: معاناة الغوطة الشرقية فى سوريا وصلت إلى نقطة حرجة

صور.. أطفال سوريا يتضامنون مع طفل فقد عينه وتحطمت جمجمته فى الغوطة

سانا: المجموعات الإرهابية تستهدف بالقذائف مخيم الوافدين فى الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة: وفاة 16 شخصا فى الغوطة الشرقية كانوا على لوائح الإخلاء الطبى

المرصد السورى: القوات السورية تقصف مواقع للمعارضة فى الغوطة الشرقية

اخبار عالميه

عالم

عرب

اخبار عربيه

الغوطه

سوريا

تركيا

روسيا



لا تفوتك
"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة