تركيا تجلى مصابين من الغوطة الشرقية السورية لعلاجهم على أراضيها





رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل مع روسيا فى سبيل إجلاء نحو 500 شخص من ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة فى العاصمة السورية دمشق.

وأضاف أردوغان أن "هناك حوالى 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وتريد أنقرة نقل من يحتاجون للمساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم.

وقال أردوغان إن رئيسى أركان الجيش فى روسيا وتركيا سيناقشان الخطوات اللازمة فى العمليات التى سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركى وإدارة الكوارث والطوارئ التركية، كان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا وصف فى نوفمبر الوضع فى الغوطة الشرقية بأنه حالة طوارئ إنسانية.