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تحرير 1067 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:49 م
تحرير 1067 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة  المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1067 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 343 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و31 مخالفة إزالة ملصقات و33 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و150 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو43  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 38 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و24  رخصة لمخالفة البيئة و78 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 43 رخصة لمخالفة خط السير و32 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و34 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 58 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 41 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و42 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و32 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و32 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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