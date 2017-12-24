برلمانى روسى يقدم مشروع باعتبار 11 ديسمبر عيدا لانتصار موسكو على الإرهاب بسوريا





موسكو أ ش أ

قدم زعيم كتلة الحزب الليبرالى الروسى بمجلس الدوما فلاديمير جيرينوفسكى، السبت، "مشروع قانون يقضى باستحداث عيد جديد وهو يوم انتصار الجيش الروسى على الإرهاب الدولى بالشرق الأوسط".

وأوردت قناة (روسيا اليوم) مشروع القانون الذى اقترحه جيرينوفسكى ، والذى جاء فيه إدراج يوم 11 من شهر ديسمبر على قائمة المناسبات للمجد العسكرى الروسى، للاحتفال بـ "يوم انتصار الجيش الروسى فى محاربة الإرهاب الدولى فى الشرق الأوسط " .

وشدد الحزب الليبرالى الروسى على أن العمليات العسكرية التى شنها الجيش أدت إلى إعادة روسيا إلى الشرق الأوسط عسكريا وديبلوماسيا .. والحفاظ على سوريا كدولة قوية، معتبرين أن هذا النصر ليس فقط على جماعة صغيرة من الإرهابيين، وإنما على الإرهاب الدولى .

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية والجيش السورى تمكنا من سحق الإرهابيين بجهود مشتركة، وأمر ببدء سحب جزء من القوات الروسية المنتشرة فى سوريا.