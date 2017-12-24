بالفيديو.. فريق "ست الحسن" يحتفل بـ"دير جيست 2017" على الهواء بحلقة اليوم





كتب كريم كشك

احتفل فريق عمل برنامج "ست الحسن"، الذى يذاع على فضائية "On E"، لحصوله على المركز الأول كأفضل برنامج اجتماعى فى مصر، لعام 2017، وفقاً لتصنيف مؤسسة دير جيست، على الهواء مباشرة بحلقة اليوم.

وعبر فريق العمل وعلى رأسهم الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن امتنانهم وتقديرهم لكل متابعى البرنامج، لثقتهم ودعمهم لطاقم البرنامج لتقديم أفضل محتوى ممكن.

يذكر أن مؤسسة دير جيست، برئاسة ماجد حسنى، منحت الإعلامية شريهان أبو الحسن، جائزة التميز عن برنامجها "ست الحسن"، كما حصل "اليوم السابع"، على جائزة أفضل موقع إخبارى فى مصر، للعام الثالث على التوالى.

وجاءت قائمة جوائز دير جيست، الخاصة لكل من أحمد زاهر، عن "اختيار إجبارى"، وعبير صبرى، عن "الطوفان"، وخالد النبوى، عن "واحة الغروب"، وطارق لطفى، عن"بين عالمين"، ويوسف الشريف، عن "كفر دلهاب"، وياسر جلال، عن "ظل الرئيس"، وحنان مطاوع، عن "هذا المساء"، ولقاء الخميسى" عن "بين عالمين"، والنجم شريف منير، عن مسلسل "الزيبق"، وريهام عبد الغفور، عن "لا تطفئ الشمس"، وصابرين عن "الجماعة"، ودينا عن "الحرباية"، وجائزة خاصة للفنان فتحى عبد الوهاب، عن دوره بفيلم "هروب اضطرارى".