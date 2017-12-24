اليوم السابع: 12 مليوناً و 132 ألف استمارة لتأييد السيسي





تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، فى مقدمتها إعلان حملة "علشان تبنيها" أن عدد الموقعين على استمارة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية بلغ 12 مليونا و 132 ألفا و 640 استمارة صحيحة، كما أعلنت وزارة الداخلية مقتل 9 إرهابيين فى مداهمات بمزرعة فى محافظة الشرقية، إضافة إلى تصريحات المهندس هانى أبو ريدة التى أكد فيها عودة الجماهير للمدرجات فى الدور الثانى من الدورى.

واقرأ غدا فى اليوم السابع أيضا..





- 12 مليوناً و 132 ألف استمارة لتأييد السيسي.. المتحدث باسم "علشان تبنيها" هدفنا خلق حالة من الضغط الشعبى لمطالبة السيسى بالترشح للرئاسة



- سقوط خلية الصالحية الإرهابية.. الداخلية: مقتل 9 إرهابيين وضبط 9 آخرين فى القاهرة والشرقية.. "الصالحية" نفذت عمليات فى سيناء.. و"خلية العاصمة" تابعة لمجموعات الحراك المسلح الإخوانية

- شلة حرامية.. فضائح الإخوان تتواصل فى تركيا بعد سرقة الملايين وشكاوى العاملين فى "قناة الشرق" ضد أيمن نور.. التميمى مهاجما نجل القرضاوى: ما فعلتموه أسلوب وضيع.. وعبدالرحمن يوسف يرد: "أنت راجل أعور" .. وزوجة الممثل هشام عبدالله: جماعة الإخوان تعامل الشباب معاملة حقيرة



- الرئيس يهنئ الطوائف المسيحية باحتفالات عيد الميلاد المجيد.. مدير أمن القاهرة: انتهينا من الاستعدادات الأمنية لحماية المواطنين والزائرين للكنائس.. ومدير أمن أسوان: تنفيذ خطة تأمين دور العبادة

- مصير أموال مبارك.. فريد الديب: الرئيس الأسبق لا يملك حسابات فى الخارج.. و"الفيدرالى السويسرى" أكد براءته



- وزير العدل الأسبق يكشف الأسرار.. عبدالحميد: "باترسون" أرسلت خطاباً سرياً إلى منزلى.. و"الشاطر" اعترض على ترشيحى للوزارة

- مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون إعادة العمل بقانون المنازعات الضريبية



- إيران وقطر "قلبوا على بعض".. الدوحة وصفت طهران قبل 100 يوم بـ "الشريفة".. ووزير الاستخبارات الإيرانى: قطر تمول الجماعات الإرهابية

- البرلمان يطالب "الأعلى للإعلام" بردع المتجاوزين.. عبد العال: مصر تُقرض وتمنح إعانات كما تقترض.. والعلاقات الدولية لا تسير فى اتجاه واحد



- "الاستثمار" و"مصر الخير" توقعان بروتوكولا لتطوير قرية بسوهاج.. على جمعة: الاتفاق يتضمن إعادة بناء 41 منزلا وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة

- القبض على أدمن صفحة الملحدين على "فيس بوك"



- الصحة: 7 دول ترغب فى نقل تجربة مصر فى علاج فيروس سى

- الزراعة: الانتهاء من 3 مشروعات للإنتاج السمكى بسيناء خلال أيام



- super mama.. أم بالشرقية تفقد حياتها لإنقاذ أطفالها وزوجها من حريق التوك توك

- آخر كلام.. الجماهير تعود للمدرجات فى الدور الثانى هانى أبوريدة: السلام الوطنى قبل كل مباراة و 25 ألف مشجع يحضرون مباراة السوبر فى الإمارات



