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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى بتشريح جثة عاطل قتله شاذ ببولاق الدكرور

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:45 م
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى بتشريح جثة عاطل قتله شاذ ببولاق الدكرور قتل -أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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طلبت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام الشريف تقرير الطب الشرعى الخاص بـتشريح جثمان "أ.ح" 53 سنة عاطل، والذى قتله "إ.ف" 29 سنة ترزى، بسبب رفضه ممارسة الرذيلة معه وذلك للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وتلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا بالعثور على جثة "أ.ح" 53 سنة عاطل، فى غرفة نومه.

انتقل فريق البحث الجنائى، وتبين أن الجثة مصابة بـ8 طعنات مع عثرة فى محتويات الشقة وسلامة كل منافذها.

وبتكثيف التحريات تبين أن المجنى عليه شاذ جنسيا، ويتردد عليه عدد من الشباب لممارسة الفجور، وأن "إ.ف.م" (29 سنة- ترزي)، مقيم بالمنصورة، وسابق اتهامه فى قضايا سرقة وحيازة سلاح، شوهد بصحبة المجنى عليه أثناء صعودهما لمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكن ضباط أمن الدقهلية من القبض على المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعي، وأقر بارتكابه الحادث، مضيفا أنه تعرف على المجنى عليه، واتفقا على ممارسة الشذوذ الجنسي، وقابله فى شارع السودان بالدقى ثم توجها لمسكنه، وهناك قتله لرفضه ممارسة الشذوذ معه.


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