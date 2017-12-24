المستشفى الميدانى ببئر العبد يستقبل مرضى شمال سيناء لليوم الثانى





شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل المستشفى الميدانى التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المقام فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم، مرضى شمال سيناء لليوم الثانى لتقديم خدمات الكشف الطبى مجانا .

وتفقد عدلى اليمانى مساعد محافظ شمال سيناء ، ونصرالله محمد نصرالله رئيس مدينة بئر العبد المستشفى المقام فى قرية رابعة على الطريق الدولى العريش القنطرة .

وقال نصرالله محمد نصرالله رئيس مدينة بئر العبد لـ"اليوم السابع" إن المستشفى يشهد إقبال الأهالى وقام فى اليوم الأول باستقبال 3439 مريضا من أهالى شمال سيناء، قدم إليهم مجانا خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج، وأجرى فريق الأطباء بالمستشفى عمليات جراحية متنوعة لعدد 13 مريضا، كما تم إجراء 7 عمليات بالمنظار وتحويل 100 حالة مرضية لإجراء عمليات واستكمال العلاج مجانا فى مقر المستشفى الرئيسى بالقاهرة.

وأضاف رئيس مدينة بئر العبد، إن المستشفى يحمل اسم "مستشفى سعاد كفافى الجامعى"، وهو تابع لكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو المستشفى الميدانى السابع لهذا العام، تستضيفه قرية رابعة التابعة لبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ويعمل المستشفى الميدانى حتى الثلاثاء 26 ديسمبر فى مركز شباب رابعة.

وأضاف أن فريق المستشفى يتكون من 165 فردا من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين ومهندسين وعمال وسائقين، ويقدم المستشفى خدمات عمليات اليوم الواحد فى كل التخصصات و20 عيادة خارجية.

ويوفر كل التخصصات التشخيصية أشعة وإيكو وسونار ومعمل كامل، ورسم قلب وغسيل كلى ومناظير جهاز هضمى وحضانة أطفال وصيدلية، وعيادة أسنان و عيون، ومواعيد العمل من الساعة 10 ص حتى االساعة 4 م، ويقدم جميع الخدمات والعمليات والأدوية مجاناً، ويتم تحويل الحالات الكبيرة والمعقدة للمستشفى الأم فى مدينة 6 أكتوبر مجاناً.

وقال إنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالى الراغبين فى الأستفادة من خدمات المستشفى من كل قرى مركز ومدينة بئر العبد، وتوجيه الدعوة لكل أبناء شمال سيناء الراغبين فى الكشف للتوجه لمقر المستشفى فى مواعيد تشغيله لتحقيق أكبر قدر من فائدة تواجده على أرض المحافظة لأول مرة.