المحكمة الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمى





رام الله أ ش أ

رفضت محكمة إسرائيلية ، اليوم الأحد ، الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمى المعتقلة بتهمة الاعتداء على جنود إسرائيليين.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو لمثول الفتاة الفلسطينية عهد التميمى أمام المحكمة قبل قرار رفض الإفراج عنها.

وأظهر مقطع الفيديو عهد وهى مكبلة وتقتادها شرطية إسرائيلية أجلستها على مقاعد المتهمين.

وتتهم السلطات الاسرائيلية عهد التميمى بالاعتداء على جندى من قوة إسرائيلية حاولت اقتحام منزل أسرة الفتاة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.