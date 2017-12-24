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استجابة لـ"اليوم السابع"..

المحافظ يوجه برفع القمامة بجوار كوبرى حشمت أبو الخير بسوهاج

الأحد، 24 ديسمبر 2017 12:19 ص
المحافظ يوجه برفع القمامة بجوار كوبرى حشمت أبو الخير بسوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج - عمرو خلف

فى استجابة سريعة لما نشر  على موقع اليوم السابع ، تحت عنوان " صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر كوبرى بمركز البلينا وسقوط أحجارة" ، كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والدفع بمعدات الوحدة المحلية ،رفع القمامة والمخلفات المتراكمة بجوار كوبرى حشمت أبو الخير، أمام قرية الباسكية بمركز البلينا، والذى يربط بين قرية برديس وطريق سوهاج – أسوان الزراعى ومنع حرق المخلفات بجوار الكوبرى ودهان أسواره وترميم الحوائط التى سقطت منها أجزاء من الحجارة التى تزين الكوبرى .

 

 كان المواطنون قد اشتكوا من تراكم القمامة فى نهاية الكوبرى ، كما تبين وجود آثار لحرق المخلفات والقمامة على حوائط الكوبرى وسقوط بعض الأحجار المبنية على شكل فرعونى من الكوبرى. وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة بصفة دورية على مدار اليوم من مختلف الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق .

 

 

  

 

 



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صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر كوبرى بمركز البلينا وسقوط أحجاره

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