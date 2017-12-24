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"المالية": نتوقع تحسنا ملحوظا على عدة مستويات العام المقبل

الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:28 م
"المالية": نتوقع تحسنا ملحوظا على عدة مستويات العام المقبل أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية


كتب أحمد عبد الرحمن
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توقع أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن يشهد العام المقبل تحسنًا ملحوظًا على عدة مستويات، أهمها تقليل نسب البطالة، مضيفًا أن هناك تحسن مالى واضح للغاية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن تعديل توقعات صندوق النقد لنسب النمو ورفعها إلى نسبة تتجاوز الـ 4.8 % هو مؤشر جيد، لافتًا إلى خفض معدلات البطالة بما يقرب ما نستهدفه وهو 11%.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الربع الأول من العام يفوق فيه معدلات النمو 5% لأول مرة منذ سنوات طويلة، ما يمنحنا الثقة فى بعض القطاعات، موضحًا أن التحديات التى يجب أن نواجهها، هو ضرورة التحول من استقرار مؤشرات الاقتصاد إلى التركيز على دعم النمو وتعزيزه، والذى يحتاج أدوات مختلفة، مثل التركيز على تحرك القطاع الخاص بانطلاقة أكبر.


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نائب وزير الماليه

الاقتصاد

البطاله

معدلات النمو



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