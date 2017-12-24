الكنيسة اللاتينية بالسويس تقيم قداس احتفالات عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة





السويس- سيد نون

أقامت اليوم الأحد الكنيسة اللاتينية بالسويس، قداس احتفالات عيد الميلاد، وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وحضر القداس بالكنيسة اللاتينية، بالسويس اللواء أحمد حامد محافظ السويس وقائد الجيش الثالث اللواء محمد رأفت واللواء محمد جاد مدير أمن السويس والقيادات التنفيذية وعدد من نواب المحافظة بالبرلمان.

وقام مدير أمن السويس اللواء محمد جاد بتفقد قوات التأمين المكلفة بتأمين الكنيسة والشوارع المؤدية إليها، مطمئنا على يقظة قوات الأمن.

وأكد اللواء أحمد حامد، إننا اليوم جميعا نؤكد أن المجتمع المصرى بأكمله هو نسيج واحد لا يمكن أن ينفصل، وأن وحدة المصريين هى التى تنتصر.

وقدم محافظ السويس التهنئة للأخوة المسيحيين بالكنيسة اللاتينية، وقام بمصافحة المتواجدين بالكنيسة.