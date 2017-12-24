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القبض على هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:22 ص
القبض على هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - صورة أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر

قامت مديرية أمن المنوفية، بحملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، بالتزامن مع حملات أخرى بمركزى شبين الكوم وأشمون، للقبض على الخارجين عن القانون والحد من المخالفات.

 

وأسفرت الحملة عن فحص 10 مزارع بمدق اليافطة بناحية الخطاطبه، دائرة مركز السادات، وفحص 30 شخص جنائى تبين أنهم غير مطلوبين، و2 حالة إيجابية بإجمالى 3 أحكام، شملت "أ. ع. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " مبانى" حكمه حبس سنة، و"ع. م. ع" المطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى تبديد ومبانى بإجمالى أحكام حبس سنتين.

 

كما تمكنت الحملة من فحص 5 أشخاص تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 116 شقة مفروشة بمحيط الكنائس بدائرة مركز أشمون و166 شخصا من قاطنيها فحص جنائى، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

وتمكنت الحملات من ضبط 7 قضايا إشغالات المقاهى بمدينة شبين الكوم، 6 قضايا مخالفات المقاهى بمدينة أشمون، 4 قضية مخالفات قانون البيئة بمدينة أشمون، قضيتين مخالفات لمحال عامة بمدينة أشمون.

 



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