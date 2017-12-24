القبض على سوريين فى لبنان لانتمائهم لتنظيم جبهة النصرة

القبض على سوريين فى لبنان لانتمائهم لتنظيم جبهة النصرةالأحد، 24 ديسمبر 2017 01:00 ص
الجيش اللبنانى- أرشيفية
أ ش أ
أعلن الجيش اللبنانى أن مديرية المخابرات، ألقت القبض على عدد من السوريين فى منطقة شبعا لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى والمشاركة فى أعمال إرهابية.
وأشار الجيش - فى بيان السبت - الى أن المخابرات عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر ، لافتاً إلى أنه تم مباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.
حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة