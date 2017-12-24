القبض على سوريين فى لبنان لانتمائهم لتنظيم جبهة النصرة

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أعلن الجيش اللبنانى أن مديرية المخابرات، ألقت القبض على عدد من السوريين فى منطقة شبعا لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى والمشاركة فى أعمال إرهابية.



وأشار الجيش - فى بيان السبت - الى أن المخابرات عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر ، لافتاً إلى أنه تم مباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.