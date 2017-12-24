القبض على حارس عقار بحوزته 800 قرص ترامادول بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط حارس عقار بالغردقة بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان تلقى العقيد مروان العيسوى مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد إخطارا يفيد تمكن الرائد شهاب جابر مدير مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، يفيد بضبط المدعو "محمود . م" 27 سنة حارس عقار بمنطقة السنترال السياحى بالغردقة وبحوزته 800 قرص ترامادول مخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهته بما أسفر عن الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .