الفريق مهاب مميش : عبور 48 سفينة بحمولة 3 ملايين طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 48 سفينة، بحمولة 3 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس ، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون 400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCL MARS ، بحمولة 156 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 26 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لناقلة المواد الكيميائية التى ترفع علم هونج كونجEHT TIGER ، بحمولة 156 ألف طن، قادمة تعمل على خط سوميد داخل مصر.