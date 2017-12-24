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الفريق مهاب مميش : عبور 48 سفينة بحمولة 3 ملايين طن

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:36 م
الفريق مهاب مميش : عبور 48 سفينة بحمولة 3 ملايين طن قناة السويس


الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 48 سفينة، بحمولة 3 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس ، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون 400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCL MARS ، بحمولة 156 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 26 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لناقلة المواد الكيميائية التى ترفع علم هونج كونجEHT TIGER ، بحمولة 156 ألف طن، قادمة تعمل على خط سوميد داخل مصر.

     

 

 
 
 

 



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