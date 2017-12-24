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الشرطة البريطانية: مغتصب الدبلوماسية ببيروت قتلها لأنها "ترتدى تنورة قصيرة"

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:09 م
الشرطة البريطانية: مغتصب الدبلوماسية ببيروت قتلها لأنها "ترتدى تنورة قصيرة" المتهم باغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية فى بيروت طارق حواتشيه


كتب: محمد أبو النور
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كشفت الشرطة البريطانية عن دوافع جريمة القتل التى تمت بحق الدبلوماسية البريطانية، التى لقت مصرعها على يد سائق سيارة أوبر فى العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن دوافع الجريمة أنها كانت ترتدى "تنورة قصيرة".

ونقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن الشرطة تفاصيل الجريمة التى تكشف أسرار الحادثة، تلك التى أدلى بها سائق الأوبر بعد اعتقاله على خلفية وفاة الدبلوماسية البريطانية فى بيروت.

وقالت الصحيفة إن المتهم الذى اعترف بقتل الدبلوماسية البريطانية الشابة، ريبيكا دايكس، له صورة بينما يمسك ببندقية كلاشنيكوف شبه أوتوماتيكية ويبتسم على نحو متكلف، وله سجل حافل بالإدانات فى قضايا مماثلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الصورة التى اكتشفتها الصحيفة تقشعر لها الأبدان، وتقدم نظرة مثيرة للقلق فى حياة المشتبه به القاتل البالغ من العمر 29 عاما، طارق حوتشيه.

وأوضحت الصحيفة، أن طارق اعتقل الأسبوع الماضى بعد أن تعرضت ريبيكا داكيس البالغة من العمر 30 عاما للقتل بسبب اعتداءات جنسية قام بها بحق المتوفية وذلك بأن خنقها حتى الموت عندما استقلت سيارة أجرة من أمام حانة سياحية شهيرة فى بيروت.


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بيروت

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