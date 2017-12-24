السيناتور الأمريكى ساندرز: التشكيك فى نزاهة المحقق روبرت مولر غير مقبول





واشنطن أ ش أ

أعرب السياسى الأمريكى البارز السيناتور الديموقراطى بيرنى ساندرز، عن قلقه البالغ من أن الرئيس دونالد ترامب قد يُقدم على خطوة إقالة المحقق الخاص روبرت مولر فى خضم تحقيقاته فى مزاعم التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقال ساندرز، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذى هيل"، إنه من غير المقبول أن تُهاجم نزاهة مولر "من أجل حماية الرئيس"، كما أنه من غير المقبول من الرئيس أو أى من مستشاريه التفكير بشأن العفو عن أشخاص اعترفوا بارتكاب تُهَم موّجهة إليهم.

وحذّر ساندرز كذلك من أن الرئيس قد يثير "أزمة دستورية" بالعفو عن أشخاص أدينوا بالفعل خلال التحقيق.

وتأتى تصريحات ساندرز فى وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكى سيقيل المحقق الخاص روبرت مولر، على الرغم من نفى ترامب وإدارته ما يشاع عن هذه الأمر.

واتهمت التحقيقات رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق باول مانافورت ومساعده ريك جيتس بالتآمر ضد الولايات المتحدة، فيما اعترف مساعد الحملة السابق جورج بابادوبولاس بالإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى أي"، كما اعترف مستشار الأمن القومى السابق للرئيس ميشيل فلين بالكذب على "إف بى أي" بشأن اتصالاته مع جهات أجنبية.