السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بالوراق

السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بالوراقالأحد، 24 ديسمبر 2017 11:01 م
مشاجرة _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عائلتين بالوراق بسبب خلافات سابقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالوراق.
فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين، بسبب خلافات سابقة، وأطلقت الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة عدد من الطرفين، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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