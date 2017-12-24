السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشى الإنفلونزا





وكالات الأنباء

أكدت السلطات السعودية الانتهاء من إزالة جميع مخلفات سوق الطيور فى العزيزية بالرياض بعد رصدها حالات نفوق طيور هناك جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور H5N8، الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فى بيان صدر يوم السبت، أنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض فى إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، بحسب وسائل إعلام.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت تطبيق خطة الطوارئ فى محل حيوانات أليفة فى محافظة الخرج والمنطقة المحيطة بها، بعدما كشفت العينات المأخوذة وجود إصابة واحدة لبلبل.

وأكدت التخلص من 958 من الطيور التى ثبت إصابتها بالفيروس، فى محافظة المزاحمية. كما أعلنت أنها وجهت موردى الأدوية واللقاحات ومصانع الأعلاف، إضافة إلى موردى الصيصان ومزارع الدواجن بوقف الزيارات الميدانية وأخذ إجراءات الأمن الحيوى الصارمة بالاعتبار.