الرئيس اليمنى يعين أحمد الميسرى وزيرا للداخلية





كتب: محمد الأحمدى

أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، الأحد، تعديلا وزاريا فى الحكومة التى يرأسها أحمد عبيد بن دغر، وأقال عدداً من المحافظين.

وأصدر الرئيس هادى مرسوما رئاسيا، شمل خمس وزارات هى الداخلية، والنفط، والنقل، والزراعة ووزارة شئون مجلسى النواب والشورى.

ووفق المرسوم الرئاسى، الذى نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تم تعيين أحمد بن أحمد الميسرى نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، خلفا للواء حسين عرب الذى صدر قرار بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق.

وانتقل وزير الداخلية الجديد (الميسرى)، إلى هذا المنصب، حيث كان وزيرا للزراعة وعين بدلا عنه عثمان حسين مجلي، الذى كان يشغل منصب وزير الدولة لشئون مجلسى النواب والشورى، وحل مكانه النائب البرلمانى محمد مقبل الحميرى.

ونص المرسوم الرئاسى على تعيين صالح الجبوانى وزيرا للنقل، والمهندس أوس العود وزيرا للنفط والمعادن.

وأطاح الرئيس اليمنى، بموجب القرارات الجمهورية، بثلاثة محافظين لمحافظات تعز، ولحج والضالع، وتم تعيين بدلا عنهم.

وأسندت محافظة تعز إلى المحافظ الجديد أمين أحمد محمود، واللواء على مقبل صالح محافظا للضالع، والعميد أحمد عبدالله التركى محافظاً لمحافظة لحج.

والمح رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر إلى أن العميد أحمد على عبد الله صالح، نجل الرئيس الراحل، سيكون جزءاً من مستقبل اليمن وحزب "المؤتمر الشعبى العام" الذى كان يتزعمه والده، داعياً إلى مصالحة حزبية "تجُب ما قبلها"، كما أشارت الرأى العام الكويتية.

وقال بن دغر، "أحمد علي منا ونحن منه، فلنفكر بصوت عال مسموع أو مقروء، يقترب المؤتمريون من موقف واحد مشترك وعدم السماح بأي انشقاقات داخل الحزب"، وأضاف "من كان وفياً للرئيس السابق على عبد الله صالح، فليتفهم هذه المسألة جيداً"، لافتا إلى أن "وحدة المؤتمر غدت اليوم قضية وطنية، باعتباره المؤسسة الديموقراطية الأكثر جماهيرية".

ومن جانبه، أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يقضى بإجراء تعديلات وزارية فى الداخلية، والنفط، والنقل، والزراعة، وشؤون مجلسى النواب والشورى، إلى جانب إقالة ثلاثة محافظين.

ووفق المرسوم الرئاسى فقد تم تعيين أحمد بن أحمد الميسرى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، خلفا للواء حسين عرب الذى صدر قرار بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق، كما تم تعيين عثمان حسين مجلى وزيرا للزراعة، وتعيين النائب البرلمانى محمد مقبل الحميرى فى منصب وزير الدولة لشؤون مجلسى النواب والشورى.

ونص المرسوم الرئاسى - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم - على تعيين صالح الجبوانى وزيرا للنقل، والمهندس أوس العود وزيرا للنفط والمعادن.

وأقال الرئيس اليمني، بموجب المرسوم، محافظى تعز ولحج والضالع، وأسند محافظة تعز إلى المحافظ الجديد أمين أحمد محمود، واللواء على مقبل صالح محافظا للضالع، والعميد أحمد عبدالله التركى محافظا للحج.