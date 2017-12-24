الرئيس اليمنى يجرى اتصالين هاتفيين بمحافظ شبوة وقائد محور بيحان





الرياض أ ش أ

أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ، مساء اليوم ، اتصالين هاتفيين بمحافظ شبوه اللواء على بن راشد الحارثى ، وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح ؛ للاطلاع على سير العمليات العسكرية فى ضوء الانتصارات التى حققها الجيش الوطنى فى المحافظة ، وكان آخرها تطهير وادى خِر آخر مناطق بيحان والاتجاه صوب محافظة البيضاء.

وخلال الاتصال ، هنأ الرئيس اليمنى محافظ شبوة وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 وكافة ضباط وصف وجنود والمقاومة الشعبية فى محافظة شبوة بالانتصارات التى سطروها بدمائهم على قوى التمرد والانقلاب التابعة لمليشيا الحوثى وتطهير محافظة شبوة من براثن الانقلاب.

وأشاد برجال القبائل من أبناء محافظة شبوة الذين وقفوا صفاً واحداً الى جانب قوات الجيش الوطنى فى مواجهة العناصر الانقلابية والدفاع عن الجمهورية والوحدة واليمن الاتحادى الجديد الذى يتوق له الشعب اليمنى من صعدة وحتى المهرة.

وأكد أن هذه الانتصارات التى يجسدها الجيش الوطنى مع إخوانهم من أبناء الوطن لن تتوقف وستستمر حتى تحرير كافة قرى ومدن ومحافظات الجمهورية وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الحوثية الحالمة بعودة الحكم الامامى البغيض الذى عفى عليه الزمن ولن يعود طالما هناك رجال مخلصون للوطن ويقدمون الغالى والرخيص فى سبيل أمن واستقرار الوطن.

وثمن الرئيس اليمنى الجهود والتضحيات الكبيرة التى يقدمها الأشقاء فى التحالف العربى وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة اللتان وقفتا إلى جانب اليمن وشعبه فى أحلك الظروف وجسدتا موقفاً عربياً أصيلاً لن ينساه أبناء الشعب اليمني.

وأكد محافظ شبوة وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة أن هذه الانتصارات التى تحققت فى محافظة شبوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادى الذى يتابع عن كثب سير وتطورات العمليات العسكرية فى مختلف المواقع والجبهات.