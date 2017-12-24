الرئيس الأمريكى: وسائل الإعلام تبث أخبارًا زائفة ولا تغطى نجاح إدارتى

الرئيس الأمريكى: وسائل الإعلام تبث أخبارًا زائفة ولا تغطى نجاح إدارتىالأحد، 24 ديسمبر 2017 07:35 م
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الأحد، وسائل الإعلام الأمريكية، قائلًا إنها لم تغطِ نجاح إدارته أو قوة قاعدته السياسية.
وأضاف ترامب - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على نسختها الإلكترونية - "الأخبار الزائفة ترفض أن تتحدث عن مدى ضخامة وقوة قاعدتنا (السياسية). إنهم يظهرون استطلاعات الرأى الكاذبة تمامًا كما يبثون الأخبار الزائفة".
وأكد الرئيس الأمريكى أنه رغم عرض وسائل الإعلام للتقارير السلبية فقط، إلا أنه يبلى بلاءً حسنًا، ولا يمكن لأحد أن يهزمه.
وجاءت تصريحات ترامب عقب توقيعه على خطة إصلاح ضريبى يوم الجمعة الماضي، مسجلًا أول انتصار تشريعى تحققه إدارته، بحسب الصحيفة الأمريكية.
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