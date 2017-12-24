الخطوط الإماراتية تمنع مجددا تونسيات من السفر إلى دبى





تونس أ ش أ

قالت مصادر مطلعة بمطار تونس قرطاج، إن مسئولين بالخطوط الجوية الإماراتية قاموا فى وقت سابق اليوم الأحد، بمنع تونسيات من السفر على متن رحلة متجهة إلى دبى.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت صحيفة "الصريح" التونسية - أن المسئولين برروا هذا القرار بتلقى تعليمات مشددة من إدارة الشركة تؤكد ضرورة "منع النساء التونسيات من السفر على متن طائراتها".

من جانبها، أعلنت الحكومة الاماراتية اليوم أن منع سفر تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الامارات خلال الأيام الماضية سببه "معلومة أمنية"، فى وقت أثار الإجراء ردود فعل غاضبة فى تونس.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية فى دولة الامارات أنور قرقاش على حسابه فى موقع تويتر: "تواصلنا مع الأخوة فى تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية"، دون أن يقدم تفاصيل اضافية.

وأضاف: "لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة"، مشددا على تقدير بلاده المرأة التونسية واحترامها وتثمين تجربتها الرائدة، واعتبارها صمام الأمان.