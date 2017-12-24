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الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:24 م
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الجيش السورى يسيطر على نقاط جديدة فى محيط مزرعة بيت جن بريف دمشق

الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:16 م
الجيش السورى يسيطر على نقاط جديدة فى محيط مزرعة بيت جن بريف دمشق الجيش السورى


أ ش أ

استعادت وحدات من الجيش السورى اليوم الأحد نقاطا جديدة فى محيط قرية مزرعة بيت جن وذلك فى إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم جبهة النصرة الإرهابى من ريف دمشق الجنوبى الغربى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها على نقاط جديدة قرب نبع المنبج بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم جبهة النصرة قرب المدخل الشرقى لقرية مزرعة بيت جن.


وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى ومصابين بين عناصر التنظيم التكفيرى وذلك بالتزامن مع تدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل بصاروخ موجه.

 



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