الجيش السورى يؤمن عودة المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم فى حمص





دمشق أ ش أ

أمن الجيش السورى عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم، وقراهم فى ريف حمص الشرقى اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن 10 عائلات مؤلفة من 70 شخصا عادوا اليوم إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية بعد تأمين الجيش عودتهم وإيصالهم إلى قراهم، وأغلب العائدين من الأطفال والنساء.

يذكر أن مخيم الركبان يضم آلاف المهجرين الذين خرجوا من منازلهم فى أوقات سابقة، هربا من إرهاب التنظيمات التكفيرية، قبل أن يقوم الجيش وحلفاؤه باجتثاث الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى قراهم فى البادية السورية.