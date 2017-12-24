الجامعة العربية تناقش مسودة استراتيجية لرعاية كبار السن





القاهرة (أ ش أ)

بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية اجتماع الخبراء العرب لمناقشة مسودة الاستراتيجية العربية لكبار السن، وذلك تونس وبمشاركة خبراء من مصر والإمارات والجزائر والسودان وسلطنة عمان والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بالجامعة مسئول الأمانه الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المستشار طارق النابلسى، إن هذه الاستراتيجية تأتى تنفيذا لعدة قرارات صادرة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلسى وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب.

وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع على مدى يومين، هو وضع مشروع استراتيجية عربية فى ضوء التقييم الذى تقوم به الأمانة العامة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى إطار التقرير الذى أصدره مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى شأن أوضاع المسنين بالمنطقة العربية، الذى صدر فى الاجتماع الوزارى الأخير بدولة الكويت

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تضع هذه الاستراتيجية عدد من المحاور والخطط التى تدعم حياة كبار السن بالدول العربية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم، بالإضافة إلى بحث أوضاع من يحتاج منهم إلى رعاية صحية واجتماعية.

وأوضح أن أهم ما يميز هذه الاستراتيجية، هو ارتباطها بالأهداف الواردة فى خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفا أنه تم الاتفاق على سقف زمنى للانتهاء من العناصر الواردة فى الاستراتيجية، وصولا إلى حدوث نقلة نوعية فى حياة هؤلاء المسنين بحلول 2030.

وقال إن محاور الخطة تستهدف أيضا وضع تشريعات للاهتمام بكبار السن والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ، وكيفية توفير أمكان إيواء للمسنين داخل أسرهم، وتدريب الأسر على رعاية هؤلاء المسنين، باعتبار ذلك من منظور حقوق وليس منظور رعاية.

وشدد على ضرورة الاهتمام برعاية المسنين فى مناطق النزاع وكيفية معالجة أوضاعهم وكذلك رعاية كبار السن من النازحين واللاجئين وكيفية تقديم الدعم لهم.