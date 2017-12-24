video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تناقش مسودة استراتيجية لرعاية كبار السن

الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:05 م
الجامعة العربية تناقش مسودة استراتيجية لرعاية كبار السن اجتماع مجلس الجامعة العربية


القاهرة (أ ش أ)

بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية اجتماع الخبراء العرب لمناقشة مسودة الاستراتيجية العربية لكبار السن، وذلك تونس وبمشاركة خبراء من مصر والإمارات والجزائر والسودان وسلطنة عمان والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بالجامعة مسئول الأمانه الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المستشار طارق النابلسى، إن هذه الاستراتيجية تأتى تنفيذا لعدة قرارات صادرة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلسى وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب.

وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع على مدى يومين، هو وضع مشروع استراتيجية عربية فى ضوء التقييم الذى تقوم به الأمانة العامة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى إطار التقرير الذى أصدره مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى شأن أوضاع المسنين بالمنطقة العربية، الذى صدر فى الاجتماع الوزارى الأخير بدولة الكويت

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تضع هذه الاستراتيجية عدد من المحاور والخطط التى تدعم حياة كبار السن بالدول العربية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم، بالإضافة إلى بحث أوضاع من يحتاج منهم إلى رعاية صحية واجتماعية.

وأوضح أن أهم ما يميز هذه الاستراتيجية، هو ارتباطها بالأهداف الواردة فى خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفا أنه تم الاتفاق على سقف زمنى للانتهاء من العناصر الواردة فى الاستراتيجية، وصولا إلى حدوث نقلة نوعية فى حياة هؤلاء المسنين بحلول 2030.

وقال إن محاور الخطة تستهدف أيضا وضع تشريعات للاهتمام بكبار السن والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ، وكيفية توفير أمكان إيواء للمسنين داخل أسرهم، وتدريب الأسر على رعاية هؤلاء المسنين، باعتبار ذلك من منظور حقوق وليس منظور رعاية.

وشدد على ضرورة الاهتمام برعاية المسنين فى مناطق النزاع وكيفية معالجة أوضاعهم وكذلك رعاية كبار السن من النازحين واللاجئين وكيفية تقديم الدعم لهم. 



موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالقدس

الجامعة العربية: يجب مكافحة الفساد لخطورته على التنمية والاستقرار فى المنطقة

الجامعه العربيه

اخبار الجامعه العربيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة