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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:09 م
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التعليم تحقق فى اتهام طالبة لمعلم بالتحرش بها فى مدرسة بالساحل

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:19 م
التعليم تحقق فى اتهام طالبة لمعلم بالتحرش بها فى مدرسة بالساحل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إنه سيتم التحقيق فى واقعة إدعاء طالبة بمدرسة السلام التجارية بنات التابعة لإدارة الساحل التعليمية، والتى جاء فيها أن معلم اللغة العربية بالمدرسة قد تحرش بها تم تحويل الموضوع للشئون القانونية بتاريخ 21/12/2017، وتم استبعاد المدرس.


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التربية والتعليم

تحرش

طالبة

الساحل



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