التعليم تحقق فى اتهام طالبة لمعلم بالتحرش بها فى مدرسة بالساحل





كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إنه سيتم التحقيق فى واقعة إدعاء طالبة بمدرسة السلام التجارية بنات التابعة لإدارة الساحل التعليمية، والتى جاء فيها أن معلم اللغة العربية بالمدرسة قد تحرش بها تم تحويل الموضوع للشئون القانونية بتاريخ 21/12/2017، وتم استبعاد المدرس.