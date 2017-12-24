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"التعليم": تبادل الزيارات والخبرات بين الإدارات الخاصة برياض الأطفال

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:40 م
"التعليم": تبادل الزيارات والخبرات بين الإدارات الخاصة برياض الأطفال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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أكدت الدكتورة هناء قاسم حسانين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، إنه فى ضوء تنفيذ البرامج الخاصة بالإدارة العامة لرياض الأطفال للعام الدراسى الحالى 2017 / 2018، فقد تقرر قيام المديريات التعليمية بتبادل الزيارات والخبرات لتعظيم دور الاستفادة بينها. وذلك فى ضوء اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمرحلة الطفولة المبكرة لما لها من أهمية خاصة فى تنشئة الطفل.

وأشارت قاسم إلى أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قامت باستضافة مديرية بورسعيد ( معلمات - موجهات رياض الأطفال)؛ وذلك لتحقيق أهداف عدة منها: تفعيل نشرة تبادل الزيارات لعام 2017 / 2018 بعنوان ( بغير التعاون لن نرتقى و ليس لنا ذكر بين الأمم)، وتنفيذ أنشطة وبرامج تساعد على تبادل ونقل الخبرات بين جميع العاملين بمرحلة رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وكذلك تفعيل الكتاب الدورى رقم ( 18) لسنه 2017 بتشجيع المعلمين والطلاب على مهارات الابتكار والإبداع والتأكيد على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسات التعليمية، باﻹضافة إلى تعزيز وتحفيز النماذج الناجحة داخل المؤسسات.

وأضافت أنه تمت زيارة روضة عصمت عبد المجيد الرسمية للغات بإدارة المنتزة وكذلك زيارة مكتبة الإسكندرية والذى صادف احتفال جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسى على افتتاحها.


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