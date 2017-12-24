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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:08 م
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التضامن تستجيب لشكوى سيدة مسنة وتجهز منزلها بالأثاث فى شبرا

الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:29 م
التضامن تستجيب لشكوى سيدة مسنة وتجهز منزلها بالأثاث فى شبرا غادة والى وزيرة التضامن


كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاحتماعى أنه فى استجابة سريعة لشكوى وجود مسنة عجوز تقيم بمفردها، ولا يوجد من يقوم على شئونها أو يهتم بها، بشبرا مصر، قام فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بالتوجه إلى مكان تواجد السيدة المسنة البالغة من العمر ٩٠ عاما، وهى تقيم بمفردها ولا يوجد شخص من أسرتها معها وغير قادرة على رعاية نفسها ودخلها مكون من المعاش الضمانى الذى تحصل عليه من الوزارة.

 

وقد رفضت المسنة التوجه مع الفريق للإقامة بإحدى دور المسنين لتقديم خدمة ورعاية لها، وأفادت بعدم رغبتها ترك البيت، وعليه قام الفريق بمعاينة المنزل وحصر محتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة الاجتماعية بشبرا، وبعض الجمعيات الأهلية لمساعدتها وتجهيز البيت ببعض الأثاث وتوفير مياه صالحة للشرب وصرف صحى، كما تم الاتفاق مع إحدى الجمعيات الأهلية بالمنطقة لتوفير وجبات غذائية يومية لها، وكذا التأكيد على توجيه أحد أعضاء فريق العمل من موظفى الإدارة الاجتماعية لتسليمها معاشها الضمانى فى منزلها تيسيرا عليها.

 


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