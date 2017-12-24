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التحرير الفلسطينية: نتيجة تصويت الأمم المتحدة تؤكد عدم قانونية قرار ترامب

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:19 م
التحرير الفلسطينية: نتيجة تصويت الأمم المتحدة تؤكد عدم قانونية قرار ترامب الأمم المتحدة


وكالات الأنباء

قالت ديانا بوتو، المحللة السياسية والمستشارة القانونية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القرار الذى مررته الأمم المتحدة حول القدس يحمل رسالة واضحة وصريحة.

وجاء ذلك فى مقابلة لبوتو مع CNN حيث قالت: "الرسالة مفادها أن الخطوة (إعلان القدس عاصمة لإسرائيل) غير قانونية، والعالم يعترف بأنها غير قانونية، وأن العالم سيستمر بالوقوف ودعم القانون الدولى رغم التهديدات والاستفزاز من قبل إدارة ترامب."

وتابعت قائلة: "أنا أرى وبصورة جلية أن المجتمع الدولى يقف فى صف القانون الدولى ويدعم الفلسطينيين وحقهم فى الحرية والكرامة والمساواة."

يشار إلى أن 128 دولة فى الأمم المتحدة وافقت على مشروع القرار الذى يدعو "للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات". كما يدعو القرار إلى "عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التى تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين،" فى حين عارضته تسع دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت. 



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