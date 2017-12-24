الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين فى القدس معظمهم أطفال

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شنت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، حملة اعتقالات جديدة تركزت فى البلدة القديمة بمدينة القدس، وحى شعفاط وسط المدينة، طالت 6 مقدسيين معظمهم من الأطفال، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق فى المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس، طفلين من حى شعفاط وسط القدس.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس السبت، عن المصور الصحفى المقدسى أمين صيام، وعن الشاب المقدسى رامى عبيدات، وعن شاب من أوزبكستان بشرط الإبعاد عن القدس القديمة ومحيطها لمدة 20 يومًا، وبكفالة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل لكل واحد منهم، علمًا بأنهم اعتقلوا أول أمس خلال قمع مسيرة فى شارع الواد بالقدس العتيقة مندّدة بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس.

من جهة ثانية، مدّد الاحتلال اعتقال عدد من المقدسيين ليوم غد الاثنين، بعد أن اعتقلهم الاحتلال منتصف ليلة أول من أمس فى مواجهات أمام المسجد الأقصى من جهة الحى الأفريقى وفى شارع الواد المجاور.