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الائتلاف السورى: محاولة فرض روسيا حل منفرد فى سوتشى تحديا للمعارضة وللعالم

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:30 م
الائتلاف السورى: محاولة فرض روسيا حل منفرد فى سوتشى تحديا للمعارضة وللعالم سوريا - أرشيفية


أنقرة (أ ش أ)

اعتبر رئيس دائرة الإعلام فى الائتلاف الوطنى السورى أحمد رمضان أن محاولة فرض روسيا حل منفرد فى "سوتشي" على السوريين يمثل تحديا لقوى المعارضة وللعالم أجمع؛ فى إشارة إلى عدم سماح روسيا بفكرة رحيل رئيس النظام السورى بشار الأسد عن السلطة.

وأضاف رمضان -فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، أنه لا يمكن تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولى ورغبة الشعب السورى، كما أنه لا يمكن تمرير هذه الصفقة الروسية فى سوتشى أو فى غيرها من خلال سحب البساط السياسى من جنيف إلى هناك، ومحاولة فرض دستور وانتخابات وفرض نظام سياسى أيضا على السوريين، لافتا إلى أنه حل يوافق التركيبة الروسية وليس له أى صلة لا بالديمقراطية ولا بحق تقرير المستقبل السياسي، ويحطم إرادة سوريا.

يشار إلى أن الخارجية الروسية قالت فى وقت سابق إن العمل يجرى على قدم وساق لإعداد قائمة المشاركين فى مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى نهاية يناير المقبل.

وحددت الخارجية الروسية سقف مشاركة المعارضة فى المؤتمر، مشيرة إلى أن روسيا لن تسمح باستخدام ساحة سوتشى من أجل رفع شعارات حول عدم قبول بقاء الأسد فى السلطة. 



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