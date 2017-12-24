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الإعدام لمزارع بسوهاج قتل برلمانى سابق فى جلسة صلح

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:19 م
الإعدام لمزارع بسوهاج قتل برلمانى سابق فى جلسة صلح محكمة- أرشيفية


سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم  الأحد، وبإجماع الآراء  بإعدام المتهم "عبد الرحمن .خ.ب" مزارع  شنقا، لاتهامه بقتل عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مركز طما "حسين.ع.أ" و" خير .و" بأن أطلق النيران عليهما من سلاح نارى، أثناء قيام المجنى عليه الأول بعقد جلسة صلح بين المتهم والمجنى عليه الثانى.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم  وأحمد عبد الغنى البطل، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهما، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه الثانى فقام المجنى عليه الأول بعقد جلسة للصلح بينهما الإ أنهما أثناء جلسة الصلح  حدث خلاف آخر بين المتهم والمجنى عليه الثانى فقام المتهم بإحضار سلاح آلى من منزله وأطلق النار بطريقة عشوائية على الجالسين فى واقعة الصلح، مما أسفر عن مقتل عضو مجلس النواب السابق والمجنى عليه الآخر.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

ليس من شيمة الرجال ... اطلاق النار علي الخصم ومن معه ... أثناء اجراء الصلح

ياراجل عيب عليك .. ليس من شيمة الرجال .. في صعيد مصر .. أن تطلق النار .. علي الخصوم والمصلحين بينكم .. أثناء اجراء الصلح .. ياراجل أنت صعيدي .. هل نسيت الأصول .. التي أخدناها عن أجدادنا .. كيف تسير في البلد بعد كده .. بعد خروجك من السجن .. علي فرض عدم اعدامك .. والناس تعلم أنك ارتكبت هذا الفعل الغير مألوف بين أبناء الصعيد .. أتمني النشر .. مع خالص تحياتي -

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