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الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:42 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:47 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد


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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، اليوم الأحد، منها، أن إعلان وزارة الداخلية مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء بعد مداهمات فى فى محافزة الشرقية وضبط 9 إرهابيين آخرين، كما أعلنت حملة علشان تبنيها أن عدد الموقعين على استمارة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية بلغ 12 مليونا و 132 ألفا و 640 استمارة صحيحة، إضافة إلى تأكيد المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس اتحاد الكرة على عودة الجماهير للمدرجات فى الدور الثانى من الدورى.

 

1

مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل فى سيناء فى مداهمة مزرعة بالشرقية.. وضبط 9 آخرين

 

2
 

المؤتمر الثالث لحملة علشان تبنيها تعلن جمع 12 مليونا و132 ألف استمارة لتأييد السيسي

 

3

وزير الخارجية يطرح مبادرة بشأن سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا الثلاثاء

 

4
 

فريد الديب يكشف الحقيقة الكاملة حول أموال مبارك: لا يملك حسابات بنكية فى سويسرا

 

5
الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

 

6
 

مقتل شخصين وإصابة 6 فى إطلاق مسلح النار على رواد مقهى بالعياط بسبب الطاولة

 

7
 

القبض على أدمن صفحة "الملحدين".. والتحقيقات: حرّف القرآن الكريم ودعا للمثلية الجنسية

 

8
 

الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

 

9
 

هانى أبو ريدة يعلن عودة الجماهير بالدور الثانى للدورى.. والسلام الوطنى قبل كل مباراة

 

10
 

التصويت لـ محمد صلاح فى جائزة أفضل لاعب أفريقى يعطل موقع "كاف"

 

 

 

 

 


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