اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد





يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، اليوم الأحد، منها، أن إعلان وزارة الداخلية مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء بعد مداهمات فى فى محافزة الشرقية وضبط 9 إرهابيين آخرين، كما أعلنت حملة علشان تبنيها أن عدد الموقعين على استمارة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية بلغ 12 مليونا و 132 ألفا و 640 استمارة صحيحة، إضافة إلى تأكيد المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس اتحاد الكرة على عودة الجماهير للمدرجات فى الدور الثانى من الدورى.

مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل فى سيناء فى مداهمة مزرعة بالشرقية.. وضبط 9 آخرين





المؤتمر الثالث لحملة علشان تبنيها تعلن جمع 12 مليونا و132 ألف استمارة لتأييد السيسي

وزير الخارجية يطرح مبادرة بشأن سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا الثلاثاء





فريد الديب يكشف الحقيقة الكاملة حول أموال مبارك: لا يملك حسابات بنكية فى سويسرا





مقتل شخصين وإصابة 6 فى إطلاق مسلح النار على رواد مقهى بالعياط بسبب الطاولة





القبض على أدمن صفحة "الملحدين".. والتحقيقات: حرّف القرآن الكريم ودعا للمثلية الجنسية





الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة





هانى أبو ريدة يعلن عودة الجماهير بالدور الثانى للدورى.. والسلام الوطنى قبل كل مباراة





التصويت لـ محمد صلاح فى جائزة أفضل لاعب أفريقى يعطل موقع "كاف"