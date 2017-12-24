video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إيطاليا: آلاف اللاجئين فى ليبيا سيستفيدوا من ممرات إنسانية لأوروبا 2018

الأحد، 24 ديسمبر 2017 12:25 م
إيطاليا: آلاف اللاجئين فى ليبيا سيستفيدوا من ممرات إنسانية لأوروبا 2018 لاجئين ليبيين


(أ ف ب)

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، أن ما يصل إلى عشرة آلاف شخص عالقين فى مخيمات لاجئين فى ليبيا يمكن أن يستفيدوا فى 2018 من ممرات إنسانية تقلهم إلى أوروبا مع تمكينهم من وضع لاجئ.

وأعلن وزير الخارجية الايطالى ماركو منيتى فى مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة لأروبوبليكا "فى 2018 سيكون بإمكان ما يصل إلى عشرة آلاف لاجىء الالتحاق بأمان بأوروبا عبر ممرات إنسانية".

ووصلت الجمعة مجموعة من 162 لاجئا من الأكثر إحتياجا للمساعدة بطائرة عسكرية إلى روما فى عملية هى الأولى من نوعها.

وأختيرت المجموعة من المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة التى إعتبرتهم من الأساس "لاجئين" وليس من طالبى اللجوء، وبهذه الصفة يستفيدون حال وصولهم من مساعدة اقتصادية ويحق لهم الافادة من عملية إندماج (دروس لغة وتدريب والحاق الأطفال بالمدرسة).

وأوضح الوزير الإيطالى أنه "إنطلاقا من أهداف منظمة الهجرة الدولية فأن 30 الف مهاجر لا يملكون الحق فى اللجوء يمكن إعادتهم إلى بلدانهم على أساس طوعى" فى 2018 مشيرا إلى أن 18 ألفا فعلوا ذلك فى 2017، وعلق الوزير قائلا "بالتعاون مع السلطات الليبية أقمنا نموذجا جديدا للإدارة فى الضفة الأخرى من المتوسط".

وأبدى متينى إرتياحه لأتفاق روما وطرابلس من تمكين مفوضية اللاجئين من أن تختار فى ليبيا من يحق لهم الإستفادة من مساعدة دولية. وأضاف "بات بامكان المنظمات الدولية زيارة مراكز الاستقبال وتحسين ظروف العيش فيها التى لا تزال غير مقبولة".

من جهة أخرى قال الوزير أنه قبل هذه "المسارات القانونية" يتعين على إيطاليا إتخاذ إجراءات "ذات مصداقية" حازمة بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين من أجل تحسين مراقبة التدفق "غير الشرعى" للمهاجرين الواصلين بحرا، وأشار إلى أن إيطاليا سجلت "تراجعا واضحا" لوصول المهاجرين حاليا.

فبين الأول من يناير و22 ديسمبر 2017 تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بنسبة 33,8% أى 118914 شخصا مقابل 179769 شخصا فى الفترة ذاتها من 2016، كما نقلت إيطاليا هذا العام 11 الف مهاجر إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبى مقابل 2500 فقط فى 2016.

وكانت إيطاليا تقبل بممرات إنسانية قانونية فى السابق لكن غير حكومية تنظمها منظمة سانت إيجيدو الكاتوليكية، وأتاحت تلك العمليات إستقدام ألف لاجىء سورى فارين من الحرب إلى إيطاليا.

 

 



موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الخارجية الإيطالى يزور ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مفوضية اللاجئين: إجلاء 162 لاجئا من ليبيا إلى إيطاليا

فتح أول ممر إنسانى جوى بين ليبيا وإيطاليا ونقل 162 مهاجرا إلى روما

مصر تقود الشرق الأوسط نحو السلام خلال 2017.. القاهرة تنجح فى تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد انقسام 10 أعوام.. وساطة مصرية تحقن دماء السوريين وتوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية.. وجهود دبلوماسية لتهدئة أزمة ليبيا

لافروف: ناقشت مع وزير الخارجية البريطانى ملفات ليبيا واليمن والعراق وسوريا

اخبار عربيه

عرب

عالم

ايطاليا

ليبيا

لاجئيين

اوروبا



لا تفوتك
"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة